Лондон, , 12:19 — REGNUM Британская певица Холли Хамберстоун в своих социальных сетях анонсировала новый сингл. Он выйдет на следующей неделе и станет очередной совместной работой с Мэттью Хили, солистом The 1975. Об этом певица сообщила 15 апреля.

Певица Холли Хамберстоун Официальный YouTube-канал Холли Хамберстоун

Хамберстоун поделилась выложила фотографию с собой, оставив в описание поста ссылку на будущий сингл Sleep Tight, который выйдет 29 апреля. Также она отметила аккаунты Мэттью Хили и продюсера Джеймса Милтона.

Фронтмен инди-рок-группы The 1975 ранее выступил соавтором сингла певицы Please Don’t Leave Just Yet.

