Штат Северная Каролина, США, , 12:19 — REGNUM Рэпер DaBaby выстрелил в злоумышленника в своём поместье в Северной Каролине (США). Об этом 15 апреля пишет TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

DaBaby Скриншот YouTube

По словам инсайдера, пока рэпер находился дома, некто проник в его поместье, после чего был подстрелен. Источники утверждают, что именно DaBaby ранил злоумышленника в ногу, а затем вызвал полицию и сотрудничал с правоохранительными органами.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года DaBaby попал в скандал из-за своих высказываний относительно ВИЧ-инфицированных людей. На одном из концертов он попросил поклонников включить фонарики на телефонах, но лишь тех, кто не является гомосексуалистом или ВИЧ-положительным.

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