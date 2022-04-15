Бразилиа, , 12:35 — REGNUM Национальная федерация нефтяников Бразилии заявила, что с 14 апреля будет продавать по ценам ниже рыночных в знак протеста против паритета нефтяной компании Petrobras с международным рынком. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

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Федерация выставит на продажу на автозаправках 850 баллонов с газом по цене 1,1 доллара за килограмм, что в два раза дешевле рыночной стоимости. В федерации объяснили высокие рыночные цен политикой ценообразовании госкомпании.

«Из-за Petrobras топливо продаётся по таким ценам, будто его импортируют. Это абсурд, ведь 80% потребляемого топлива мы производим сами», — добавили в федерации.

Организация также напомнила о смерти 26-летней гражданки Бразилии, которая подожгла себя во время готовки на этаноле, которым пыталась заменить дорогой газ.

«Из-за ценовой политики Petrobras умирает человек, который использовал алкоголь вместо газа для приготовления пищи. Корректировки цен компании сказываются на населении драматичным образом. Люди не могут платить по 25 долларов за баллон», — подчеркнули в организации.

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