Москва,
15 апреля 2022, 12:18 — REGNUM За два дня — 12–13 апреля — биткоин подорожал на 5%, что стало поводом для роста оптимистичных настроений на рынке, который находится в процессе коррекции с ноября 2021 года (-40% на данный момент), заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.
«Однако особых причин для радости на самом деле нет, так как ситуация на глобальных рынках остается крайне напряженной, а в таких условиях основа для устойчивого роста цен отсутствуют.
Именно поэтому 14 апреля биткоин вернулся к отметкам 11 апреля и теперь имеет все шансы уйти под отметку в $39 тысяч со следующей целью в $35 тысяч.
Подобные движения против основного тренда (в данном случае понижательного) являются обычным делом и служат ловушкой для излишне самоуверенных игроков.
Попутный ветер для доллара сохраняется, в том числе за счет снижения фондовых индексов и роста доходности трежерис. В перспективе ситуация должна измениться, так как совершенно очевидно, что за ФРС к ужесточению монетарной политики должны будут перейти и остальные регуляторы.
Банк Канады и Резервный банк Новой Зеландии уже успели поднять ставки сразу на 50 базисных пунктов, а значит уже на следующем заседании на аналогичный шаг могут решится и в ЕЦБ. Это должно ослабить давление на рисковые активы со стороны сильного доллара.
Какие-то серьезные новости именно по криптовалютной тематике по-прежнему отсутствуют. Если, конечно, не считать информацию о черногорском гражданстве для Виталика Бутерина.
Таким образом, южноевропейская страна собирается привлечь криптовалютных энтузиастов и стать полноценным блокчейн хабом», — пояснил эксперт.
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