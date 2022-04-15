Москва, , 12:18 — REGNUM За два дня — 12–13 апреля — биткоин подорожал на 5%, что стало поводом для роста оптимистичных настроений на рынке, который находится в процессе коррекции с ноября 2021 года (-40% на данный момент), заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта David McBee

«Однако особых причин для радости на самом деле нет, так как ситуация на глобальных рынках остается крайне напряженной, а в таких условиях основа для устойчивого роста цен отсутствуют.

Именно поэтому 14 апреля биткоин вернулся к отметкам 11 апреля и теперь имеет все шансы уйти под отметку в $39 тысяч со следующей целью в $35 тысяч.

Подобные движения против основного тренда (в данном случае понижательного) являются обычным делом и служат ловушкой для излишне самоуверенных игроков.

Попутный ветер для доллара сохраняется, в том числе за счет снижения фондовых индексов и роста доходности трежерис. В перспективе ситуация должна измениться, так как совершенно очевидно, что за ФРС к ужесточению монетарной политики должны будут перейти и остальные регуляторы.

Банк Канады и Резервный банк Новой Зеландии уже успели поднять ставки сразу на 50 базисных пунктов, а значит уже на следующем заседании на аналогичный шаг могут решится и в ЕЦБ. Это должно ослабить давление на рисковые активы со стороны сильного доллара.

Какие-то серьезные новости именно по криптовалютной тематике по-прежнему отсутствуют. Если, конечно, не считать информацию о черногорском гражданстве для Виталика Бутерина .

Таким образом, южноевропейская страна собирается привлечь криптовалютных энтузиастов и стать полноценным блокчейн хабом», — пояснил эксперт.

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