Минск, 15 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Литвы искажают информацию о причинах очередей из большегрузов на литовско-белорусской границе. Об этом 15 апреля сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы

Согласно ограничениям, введённым Евросоюзом, грузовики Белоруссии и России должны покинуть территорию ЕС до 16 апреля. Однако в Литве на границе сложилась напряжённая ситуация – образовались многокилометровые очереди.

«Таможня Литвы официально лжет о причинах очередей на литовской стороне», — заявили белорусские пограничники.

В Госпогранкомитете отметили, что литовские таможенники значительно снизили скорость оформления грузовиков.