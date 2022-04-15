Кострома, , 19:08 — REGNUM Жители Костромской области начали выбирать территории для благоустройства в рамках государственной программы «Жильё и городская среда» на 2023 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь Мира — один из объектов на голосовании в Костроме © Наталья Диева

В онлайн-голосовании участвуют общественные пространства 20 муниципалитетов, в том числе Костромы, Красносельского и Нерехтского районов, Павино, Антропово. Из 52 предложенных дизайн-проектов горожане выберут 22.

На благоустройство костромских парков, скверов, пляжей, детских площадок в 2023–2024 годах в федеральном бюджете предусмотрено 187 млн рублей, 25% к этой сумме на условиях софинансирования добавят муниципалитеты. Голосование продлится до 30 мая 2022 года.

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