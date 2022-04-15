* запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что движение привержено всем правам афганцев, особенно «религиозным правам» женщин и девочек, включая право на образование, и работает над открытием средних школ для девочек. Об этом сообщает портал darivoa. com.

Darivoa.com Школа для девочек

Азиз Ахмад Руйан, пресс-секретарь министерства, 25 апреля направил журналистам видеообращение, в котором говорится, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает «национальным и религиозным долгом» обеспечение безопасной образовательной среды для женщин и девочек.

Вопреки своим обязательствам, в первый день нового учебного года (23 марта) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз объявили о продлении закрытия средних школ для девочек на неопределенный срок. Хотя движение находится у власти в Афганистане около восьми месяцев, оно ещё не открыло средние школы для девочек.

«Исламский Эмират прилагает все усилия в рамках соблюдения принципов священной религии ислама и афганской культуры, чтобы начать обучение девочек с седьмого по 12-й класс. Давайте разработаем и внедрим механизм, и в этом отношении достигнут определённый прогресс», — добавил Руйан.

По словам представителя министерства образования, закрытие средних школ для девочек не будет постоянным, вскоре они будут открыты путём создания безопасных условий для девочек.

Поскольку школы в Афганистане продолжают оставаться закрытыми, международное сообщество, включая ООН, неоднократно призывало открыть все школы для девочек, а недавно генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что закрытие школ для девочек нанесёт ущерб Афганистану в целом.

Представитель министерства образования заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважают законные требования афганского народа, но не приемлют никакого давления со стороны «иностранцев».

Соединённые Штаты и Запад ранее заявляли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что если они хотят получить глобальную легитимность, они должны создать всеобъемлющее правительство и уважать права всех афганских граждан, включая женщин, девочек и представителей меньшинств. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали эти предложения вмешательством во внутренние дела Афганистана.

По данным министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время в Афганистане учатся более 2,7 миллиона учениц шестого класса и младше.

При предыдущем правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с 1996 по 2001 год, женщинам в значительной степени отказывали в праве на работу и учёбу, и их обычно заставляли скрывать лицо и выходить из дома с махрамом.