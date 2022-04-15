Сеул, , 12:17 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Южную Корею бежали 11 граждан КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

КНДР Roman Harak

В 2021 году в Южную Корею бежало 63 северокорейца (40 мужчин и 23 женщины). В первом квартале на юг бежал 31 человек, во втором квартале — пять человек, в третьем квартале — 12 человек и в четвертом квартале — 15 человек.

Эксперты отмечают, что большинство граждан КНДР, бежавших в Южную Корею, покинули Северную Корею до закрытия северокорейско-китайской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской неправительственной организации на поставку оборудования для производства угольных брикетов в КНДР.

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