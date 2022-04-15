Чебоксары, , 12:16 — REGNUM В Чувашии продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации на 15 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 77 915 случаев заражения коронавирусом, вылечились 67 475 человек. Таким образом, доля выздоровевших составила 86,6%.

Что касается суточной статистики, что 14 апреля в республике официально выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, в то время как 13 апреля – 72. Очередной спад идёт пятые сутки подряд.

Также 14 апреля вылечились от COVID-19 и выписаны 503 пациента, а в больницы госпитализировали 42-х ковид-больных.

Количество жертв пандемии возросло. Всего в Чувашии скончались 4576 пациентов с коронавирусом, в том числе вторые сутки подряд умирают по два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пунктах временного размещения прошли приёмы граждан республик Донбасса по личным вопросам, в том числе рассматривались вопросы оказания медицинской помощи.