Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбурге анонсировали репетиции парада и торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В связи с торжествами и репетициями 3, 7, 8, 9 мая и в период с 6 по 11 мая на отдельных участках дорог движение для транспорта закроют. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Парад в Оренбурге Стопкадр с видео в vk.com

Большая часть ограничений затрагивает центральную часть города. Автовладельцев просят учитывать эти обстоятельства и планировать маршруты объезда.

Стоит отметить, торжественный митинг, парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и театрализованное представление пройдут 9 мая на площади им. В. И. Ленина. Начнется праздник в 10:00 по местному времени (08:00 мск). С 18:00 до 19:00 по проспекту Победы пройдет «Бессмертный полк». Завершится 9 Мая фейерверком в 22:00.