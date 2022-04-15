Лондон, 15 апреля 2022, 12:20 — REGNUM Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) выпустила видео на сингл Papi Bones, записанный при участии Shygirl (Блэйн Мьюз). Об этом вечером 14 апреля сообщил портал Pitchfork.
В опубликованном клипе демонстрируется прогулка исполнительниц по улицам Лондона (Великобритания), а также танец FKA Twigs в откровенном наряде. Режиссёром работы выступил клипмейкер Айдан Замири.
Напомним, что 14 января 2022 года FKA Twigs представила свой новый микстейп под названием Caprisongs. Проект включил в себя 17 треков, а в его создании поучаствовали The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Джорджа Смит и другие популярные музыканты.
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