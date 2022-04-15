Лондон, 15 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) выпустила видео на сингл Papi Bones, записанный при участии Shygirl (Блэйн Мьюз). Об этом вечером 14 апреля сообщил портал Pitchfork.

Скриншот YouTube FKA Twigs

В опубликованном клипе демонстрируется прогулка исполнительниц по улицам Лондона (Великобритания), а также танец FKA Twigs в откровенном наряде. Режиссёром работы выступил клипмейкер Айдан Замири.

Напомним, что 14 января 2022 года FKA Twigs представила свой новый микстейп под названием Caprisongs. Проект включил в себя 17 треков, а в его создании поучаствовали The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Джорджа Смит и другие популярные музыканты.