Москва, , 12:14 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии.

Валерий Фадеев Kremlin. ru

ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии, россияне оказались в положении травимого народа, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Конечно, недостаточно реакции на русофобию. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — сообщил Валерий Фадеев, отвечая на вопрос о реакции ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

По его словам, со стороны делаются заявления, чтобы защитить россиян за рубежом, но возможностей «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».