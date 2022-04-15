Махачкала, 15 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Дагестане реализуют пять так называемых прорывных инвестиционных проектов, с которыми власти региона связывают особые надежды на существенный вклад в экономику республики. Их реализация находится на особом контроле главы Дагестана Сергея Меликова. О ходе исполнения работ на данных объектах доложил 14 апреля в ходе совещания, которое провел заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

АбуУбайда Здание правительства Дагестана

В пятерку «прорывных» проектов входят Каспийский кластер, плодоовощной кластер в Южном Дагестане, проект «Город обувщиков», стекольный промышленный кластер и второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала».

Каждый из них подразделяется на подпроекты. Так, проект «Развитие Каспийского кластера» предусматривает реализацию четырех подпроектов: туристско-рекреационные комплексы «Инчхе Марина Каспий», «Золотые пески», «Каспий» и микрорайон «Лазурный берег» в Махачкале.

В структуру проекта «Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане» входят два подпроекта: закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища, а также производство концентрированных соков, пюре и нектаров.

В рамках проекта по реконструкции аэропорта «Махачкала» планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы, а при реализации проекта «Город обувщиков» будут созданы несколько объектов для производства обуви, подошв и пресс-форм. Что касается проекта «Развитие стекольного промышленного кластера», то и он делится на три подпроекта: модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна и организация и расширение производства керамогранитной плитки.