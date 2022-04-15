Сыктывкар, 15 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Пять многодетных семей Коми, прошедших конкурсный отбор, получат по сто тысяч рублей, сообщает правительство республики.

Из личного архива Ирины Буштыревой Многодетная мама

«В этом году на получение премии правительства республики претендовали девять многодетных семей. Лучшими стали семьи из Сыктывкара, Усть-Вымского, Прилузского, Княжпогостского и Усть-Цилемского районов республики», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года.