Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Известный петербургский нефролог Александр Земченков, обвинявшийся в причинении смерти по неосторожности в отношении своей жены, стал жертвой мошенников. Пока врач находился в СИЗО во время следствия, на него оформили кредит и потратили активы почти на 1 млн рублей. Об этом сообщает 15 апреля телеграм-канал Mash.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по окончательной версии следствия, 23 февраля 2010 года в петербургской квартире, где проживали супруги, между Земченковым и его женой — акушером-гинекологом Ириной, произошла ссора. Во время спора Земченков толкнул жену на стоящий стул, женщина упала, ударилась головой о пол и скончалась. После этого Земченков расчленил труп на неустановленное количество частей и выбросил части тела и личные вещи супруги в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти.

В начале марта 2022 года суд прекратил уголовное дело в отношении Земченкова по истечении срока давности. В этот же день врач был выпущен из-под стражи в зале суда. А вернувшись домой, мужчина узнал, что в июле 2021 года, пока он был в СИЗО, кто-то оформил на него кредит на 300 тыс. рублей, а также потратил его облигации. Ущерб Земченков оценил в 650 тыс. рублей.

Отметим, что в апреле 2021 года неизвестный проник в его опечатанную квартиру Земченкова и ограбил ее. Добычей злоумышленника стали ювелирные изделия и банковские карты. Позже вор был задержан.