Россошь, Воронежская область, , 12:13 — REGNUM Памятник, установленный как символ примирения с Италией после её участия во Второй мировой войне на стороне нацистов, снесли неизвестные в городе Россошь Воронежской области.

Разрушенный памятник Скрин страницы паблика «Россошь 36» в «Вконтакте»

Фотографии памятника, поваленного с постамента, 15 апреля проявились в социальных сетях. Металлические элементы памятника, судя по всему, срезаны неизвестными.

Памятник, который получил у местных название «шляпа» (он изображал орлиное перо со шляпы альпийских стрелков), стал предметом ожесточённых споров в регионе. Возмущение жителей вызвал тот факт, что в основании памятника были заложены останки погибших итальянских оккупантов. Местные активисты требовали снести монумент.

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