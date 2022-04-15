Москва, , 12:13 — REGNUM В России имеется достаточное количество препаратов для купирования симптомов аллергии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Аллергия

«Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Врачи рекомендуют людям, имеющим склонность к сезонной аллергии, пользоваться необходимыми для купирования симптомов препаратами.