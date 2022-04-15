Владикавказ, 15 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за улучшения ситуации по коронавирусу все меньше для лечения пациентов с СOVID-19 требуется госпитализация. Из-за этого коечный фонд ковидных госпиталей постепенно сокращается. Так, в настоящее время пациентов принимают на лечение в четырех медорганизациях, сообщили 15 апреля в минздраве региона.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Всего в республике оставлено 134 койки для пациентов с СOVID-19, в том числе 31- реанимационная. Больных принимают в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, детской клинической больнице, Моздокской ЦРБ и в родильном отделении Правобережной районной больнице. При этом заняты из них менее половины — 64 места. За прошедшие сутки были выписаны 13 человек. Скончался от СOVID-19 один пациент.