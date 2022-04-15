Климово, 15 апреля 2022, 12:14 — REGNUM О состоянии восьми пострадавших после обстрела вооружёнными силами Украины посёлка Климово Брянской области 15 апреля рассказал губернатор Александр Богомаз.
Три человека после осмотра врачей отпущены домой, их состояние удовлетворительное. Четверо жителей – в стационаре. Самое тяжёлое, но стабильное состояние у 74-летней пенсионерки с травматической ампутацией голени, медики проводят необходимые консультации несколькими федеральными клиниками.
Глава региона взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.
Напомним, в власти ввели в районе режим ЧС.
Читайте ранее в этом сюжете: В приграничном районе Брянской области введён режим ЧС