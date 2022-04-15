Климово, , 12:14 — REGNUM О состоянии восьми пострадавших после обстрела вооружёнными силами Украины посёлка Климово Брянской области 15 апреля рассказал губернатор Александр Богомаз.

В больнице Mos.ru

Три человека после осмотра врачей отпущены домой, их состояние удовлетворительное. Четверо жителей – в стационаре. Самое тяжёлое, но стабильное состояние у 74-летней пенсионерки с травматической ампутацией голени, медики проводят необходимые консультации несколькими федеральными клиниками.

«Под наблюдением врачей находится 25-летняя беременная женщина, срок — 31 неделя. У неё непроникающее ранение грудной клетки, проведена обработка ран, её состоянию ничего не угрожает. У 48-летнего мужчины – осколочное ранение мягких тканей бедра, состояние удовлетворительное. У 48-летней женщины — контузия глаз, состояние удовлетворительное. Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, транспортирован в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — написал губернатор в соцсетях.

Глава региона взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, в власти ввели в районе режим ЧС.

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