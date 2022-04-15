Кабул, , 12:09 — REGNUM Министерство финансов Афганистана объявило, что Совет по разрешению налоговых споров разрешил не менее 123 налоговых дел. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Финансовое ведомство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавило, что Совет по разрешению налоговых споров принёс около 1 миллиарда афгани в доход министерства финансов, разрешив эти дела.

Дела рассматривались в течение последних семи месяцев. Из этого количества только по 20 делам взыскано более 525 миллионов 669 тысяч афгани.

Министерство финансов также заявило, что разрабатывает много планов на следующий финансовый год.