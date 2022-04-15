Кабул, 15 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министерство финансов Афганистана объявило, что Совет по разрешению налоговых споров разрешил не менее 123 налоговых дел. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Финансовое ведомство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавило, что Совет по разрешению налоговых споров принёс около 1 миллиарда афгани в доход министерства финансов, разрешив эти дела.

Дела рассматривались в течение последних семи месяцев. Из этого количества только по 20 делам взыскано более 525 миллионов 669 тысяч афгани.

Министерство финансов также заявило, что разрабатывает много планов на следующий финансовый год.