Сорск, Хакасия, 15 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства мужчины возбуждено в городе Сорске (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Stuart Crawford Ржавые трубы

10 апреля в районе одного из домов на улице Кирова в Сорске обнаружили тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбудили против 31-летнего жителя Сорска (ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство»).

По версии следствия, вечером мужчины распивали спиртное в гараже около дома на улице Кирова. Нетрезвые собутыльники поссорились на почве взаимных оскорблений.

Обвиняемый взял металлическую трубу и избил ею потерпевшего. Мужчина скончался на месте. Злоумышленник решил скрыть следы преступления и перенёс его тело к гаражу, а затем скрылся.

Горожанин арестован. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве строителя готовится к передаче в суд в Ялте.

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