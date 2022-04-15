Уфа, , 12:11 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника муниципального бюджетного учреждения в Башкирии заподозрили в присвоении бюджетных средств. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в г. Нефтекамск подозреваемый исполняющий обязанности начальника службы чистоты и порядка издавал и подписывал документы о начислении себе доплаты за замещение этой должности, стимулирующих выплат и материальной помощи к отпуску за 2020 год.

«Вместе с тем в соответствии с положением об оплате труда такое решение мог принять только учредитель организации – администрация города», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что с июля по сентябрь 2021 года подозреваемый незаконно получил порядка 240 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. В марте 2022 года трудовые отношения были прекращены. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд в Уфе отстранил от должности главу нотариальной палаты Башкирии.