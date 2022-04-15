Москва, , 12:07 — REGNUM Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — сказал Климов на брифинге с представителями африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014−2022 гг.

Военная фаза прекратиться, как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он.

«В США и Лондоне хорошо понимают, что Россия — единственное государство на Земле, которое способно дать военный ответ любому агрессору», — сказал сенатор. — «Поэтому главная цель — максимально ослабить нашу страну и привлечь как можно больше государств в антироссийский лагерь. Они попытались сделать из Украины анти-Россию, обеспечили срыв минских соглашений, которые были единственной дорогой к миру».

Специальная военная операции России началась 24 февраля 2022 года.

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