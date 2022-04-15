Москва, 15 апреля 2022, 12:07 — REGNUM Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов
Андрей Климов
Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — сказал Климов на брифинге с представителями африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014−2022 гг.

Военная фаза прекратиться, как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он.

«В США и Лондоне хорошо понимают, что Россия — единственное государство на Земле, которое способно дать военный ответ любому агрессору», — сказал сенатор. — «Поэтому главная цель — максимально ослабить нашу страну и привлечь как можно больше государств в антироссийский лагерь. Они попытались сделать из Украины анти-Россию, обеспечили срыв минских соглашений, которые были единственной дорогой к миру».

Специальная военная операции России началась 24 февраля 2022 года.

Читайте также: В Совфеде предупредили западных визитеров на Украину об опасности