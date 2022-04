Лондон, , 12:07 — REGNUM Британская рок-группа Ride анонсировала переиздания ранних мини-альбомов и студийных альбомов. Об этом 15 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Ride Скриншот The Line Of Best Fit

В конце этого месяца Ride отправятся в тур по Великобритании, чтобы отметить 30-летие своего дебютного альбома 1990 года Nowhere. Теперь группа подтвердила, что ранние проекты и альбомы вернутся на физических форматах в этом году.

Их первые четыре мини-альбома — Ride, Play, Fall и Today Forever — выйдут в одном издании и будут помещены на одну пластинку. Дебютный альбом Ride 1990 года Nowhere и альбом 1992 года Going Blank Again также выйдут на виниле в ноябре.

«Мы считаем, что Nowhere — это дебютный альбом, юбилей которого стоит отпраздновать, и, помимо тура, мы решили напечатать новые издания винила оригинальной эпохи Ride», — заключил фронтмен группы Энди Белл.