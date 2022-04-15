Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 15 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 15 апреля сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Днем ранее рост новых случав составлял 17 к показателю предыдущих суток.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Северная столица поднялась на вторую позицию по суточному количеству заражений, по сравнению с другими регионами России. Петербург обошёл Свердловскую область на 37 случаев, но уступил Москве на 147 случаев.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за прошедшие сутки 15 петербуржцев. Это на одного пациента больше, чем за 13 апреля.

При этом выздоровел за сутки 701 пациент. Этот показатель снизился в Петербурге на 647 человек за сутки. В статистике выздоровлений города отметился спад.

Отметим, что с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 510 807 таких случаев. От ковида скончались 33 284 петербуржца, а вылечились 1 471 158 пациентов.

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