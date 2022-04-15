Бухарест, , 12:06 — REGNUM Управление по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) завело уголовные дела сразу на 93-х сотрудников железнодорожного локомотивного депо Тимишоары по обвинению в хищении в общей сложности 1 630 000 литров дизельного топлива. Об этом 15 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

Согласно предварительным данным, указанные хищения осуществлялись в период с 2013 по 2016 годы. Предполагается, что злоумышленники разработали уникальную схему, по которой в депо ежедневно «списывалось» определённое количество горючего для локомотивов. Впоследствии топливо сливалось в отдельные цистерны.

По официальной информации, общий ущерб, нанесённый государству в результате преступной деятельности, составил $1,5 млн. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, каждому из них грозят длительные сроки тюремного заключения.