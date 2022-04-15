Буэнос-Айрес, , 12:14 — REGNUM Полиция аргентинского штата Санта-Катарина сообщила 14 апреля, что пропавший неделю назад в Аргентине бразильский легкомоторный самолёт упал в океан недалеко от Патагонии. Об этом пишет новостное агентство Prensa Latina.

Океан. Иван Айвазовский. 1896

Полиция составила карту маршрута самолёта и сопоставила её с помощью последних GPS-данный, отправленных с мобильного телефона пилота, и пришла к выводу, что самолёт затонул в 48 километрах от аэропорта Чубута, где пытался приземлиться.

Борт исчез с радаров диспетчеров 6 апреля, но к расследованию полиция приступила только 8 апреля, после того, как родственники пассажиров написали заявление о пропаже. На борту находилось три человека.

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