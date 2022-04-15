Москва, , 12:05 — REGNUM Пандемия коронавируса в России практически закончилась, уверены 35% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению 39%, пандемия коронавируса в России по-прежнему является серьёзной проблемой. 21% думают, что она никогда не была серьёзной проблемой. Затруднились ответить 5%.

Прививку от коронавируса сделали 58% опрошенных: 38% – потому что это правильно, 21% – потому что их вынудили вакцинироваться. Не вакцинировались от COVID-19 40% граждан.

Опрос проведен 1–3 апреля 2022 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавируса останется в популяции, и, вероятнее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия закончится.

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