п. Шерловая Гора, , 12:05 — REGNUM В Забайкалье прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены жилого дома в Борзинском районе. Как сообщает телеграм-канал надзорного ведомства, ЧП случилось сегодня, 15 апреля, в одной из квартир жилого двухэтажного 16-квартирного дома в п. Шерловая Гора.

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На место выехали и. о. Борзинского межрайонного прокурора Тимур Дондоков и заместитель прокурора Юлия Дудкина, которые уже приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения «Шерловогорское».

По предварительной информации, обрушение стены произошло в пустующей квартире. Все проживающие в доме 13 семей эвакуированы, в настоящее время проводится работа по их расселению.

В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям муниципалитета и управляющей компании по содержанию дома, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также устранению последствий обрушения. Особое внимание будет уделено защите и восстановлению прав граждан, проживающих в указанном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 11 апреля обрушилась кирпичная стена в многоквартирном жилом доме № 12 по улице 9-я Подлесная, власти города ввели режим повышенной готовности.

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