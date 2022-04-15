Москва, , 12:04 — REGNUM В рамках акции «Лучшим воинам Мира» председатель Союза ветеранов России, советский и российский военачальник генерал армии Михаил Моисеев, народный артист РФ Аристарх Ливанов, заслуженные артисты России Борис Галкин и Евгений Фионов, а также певица и актриса Инна Разумихина провели встречу с участниками спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Творческая встреча прошла в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. им. Н. Н. Бурденко в Москве, где участвовавшие в спецоперации российские военные проходят лечение и реабилитацию.

При этом во время мероприятия прозвучали песни, также актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.

Отметим, социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.