Костромская инспекция судится с колонией из-за усадьбы XIX века
Кострома, 15 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области подала в суд на исправительную колонию №8 из-за усадьбы, построенной в 19 веке. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Костромы.
Усадьба Карцевых, имеющая статус ОКН, располагается в посёлке Васильевском и находится в оперативном управлении спецучреждения. Инспекция полагает, что ответчик уклоняется от проведения работ по реставрации значимого объекта.
В случае, если суд удовлетворит требования истца, колонии придётся искать подрядчика для составления проекта реставрации зданий усадьбы, а также деньги на сами работы.
Справка: главное здание, северный и южный флигели усадьбы в стиле позднего классицизма были построены в 1920-х годах дворянами рода Карцевых. Постройки расположены на возвышении левого берега волги и сейчас используются под хозяйственные нужды колонии.