Кострома, 15 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области подала в суд на исправительную колонию №8 из-за усадьбы, построенной в 19 веке. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Костромы.

Министерство культуры России Усадьба «Васильевское», главный дом

Усадьба Карцевых, имеющая статус ОКН, располагается в посёлке Васильевском и находится в оперативном управлении спецучреждения. Инспекция полагает, что ответчик уклоняется от проведения работ по реставрации значимого объекта.

«Неисполнение взятого ответчиком на себя обязательства перед обществом и государством по сохранению данного объекта, имеющего историческую, архитектурную, градостроительную и эстетическую ценность может привести к его утрате», — говорится в исковом заявлении.

В случае, если суд удовлетворит требования истца, колонии придётся искать подрядчика для составления проекта реставрации зданий усадьбы, а также деньги на сами работы.