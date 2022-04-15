Кабул, 15 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарной помощи Турции народу Афганистана, которая была отправлена в страну «благотворительным поездом», 14 апреля была распределена среди 800 нуждающихся семей в провинции Логар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению информационного агентства «Шафакна», посольство Турции в Кабуле объявило на своей странице в соцсети, что очередная партия турецкой гуманитарной помощи, собранная в координации с Организацией чрезвычайных ситуаций «Афад» и при поддержке 19 турецких благотворительных организаций, прибыла в Афганистан «благотворительным поездом» и была распределена среди нуждающихся в провинции Логар.

Согласно заявлению, пакеты помощи были розданы 800 нуждающимся семьям в провинции Логар, и на сегодняшний день 31 500 афганских семей по всей стране воспользовались турецкой гуманитарной помощью.

Ранее третий «благотворительный поезд» из 62 вагонов с грузом в 994 тонны гуманитарной помощи, отправившийся 25 февраля 2022 года из Анкары, 14 марта прибыл в Афганистан через пограничный пункт Торагунди на туркменской границе.

В состав груза входили продукты питания, одежда, одеяла, предметы санитарии и дезинфицирующие средства.

Четвертый «благотворительный поезд» Турции отправился в Афганистан 30 марта, доставив ещё 1478 тонн гуманитарной помощи.

Необходимо отметить, что 22 января 2022 года указом президента Турции стартовала общенациональная акция помощи народу Афганистана, переживающему гуманитарный кризис и голод.