Луганск, , 12:03 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 11:20 с украинских позиций в населённом пункте Орехово подвергся обстрелу посёлок Донецкий. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эскалации украинские силовики совершили более 800 обстрелов территорий ЛНР с применением тяжёлого вооружения.