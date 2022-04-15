Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM Рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) выплатил $850 тыс. своему бывшему партнёру Девайну Стивенсу для урегулирования части судебного процесса. Об этом 15 апреля пишет Page Six.

Американский R&B‑ и хип-хоп-исполнитель Akon © Пресс-служба ТНТ Premier Studios

По словам рэпера, он заплатил Стивенсу, чтобы суд смог разморозить его активы. «Несмотря на то, что у меня есть несколько существенных требований, которые будут предъявлены Стивенсу в ходе рассматриваемого дела, я заплатил ему $850 тыс. (часть из которых я до сих пор оспариваю), чтобы показать общественности, что он был абсолютно неправ в отношении моей неспособности выплатить последний взнос нашего досрочного расчёта», — рассказал Akon.

ИА REGNUM напоминает, что судебное разбирательство между Akon и Стивенсом длится с 2018 года. Партнёр рэпера требует от артиста $4 млн — по его словам, Akon саботировал свои отношения с лейблом Atlantic Records, чтобы не выплачивать ему гонорары по ранее заключенному соглашению. Позже музыканты заключили договор расчёта, однако в 2021 году Стивенс заявил, что рэпер не выплатил последний взнос.

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