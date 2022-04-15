Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2022, 12:01 — REGNUM Рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) выплатил $850 тыс. своему бывшему партнёру Девайну Стивенсу для урегулирования части судебного процесса. Об этом 15 апреля пишет Page Six.
По словам рэпера, он заплатил Стивенсу, чтобы суд смог разморозить его активы. «Несмотря на то, что у меня есть несколько существенных требований, которые будут предъявлены Стивенсу в ходе рассматриваемого дела, я заплатил ему $850 тыс. (часть из которых я до сих пор оспариваю), чтобы показать общественности, что он был абсолютно неправ в отношении моей неспособности выплатить последний взнос нашего досрочного расчёта», — рассказал Akon.
ИА REGNUM напоминает, что судебное разбирательство между Akon и Стивенсом длится с 2018 года. Партнёр рэпера требует от артиста $4 млн — по его словам, Akon саботировал свои отношения с лейблом Atlantic Records, чтобы не выплачивать ему гонорары по ранее заключенному соглашению. Позже музыканты заключили договор расчёта, однако в 2021 году Стивенс заявил, что рэпер не выплатил последний взнос.
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