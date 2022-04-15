Ярославль, 15 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о новой схеме избирательных округов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

После ликвидации смешанной системы число округов выросло в два раза — с 19 до 38. Теперь в каждом округе будет только один депутат.

По данным на 1 января 2022 года в Ярославле зарегистрировано 462 767 избирателей. Средняя численность на один округ составляет 12 178 человек. Новая «нарезка» допускает отклонение от средней численности на 10%.

Самые большие по численности округа будут в Дзержинском районе города. В 4 и 7 округах по 13 337 избирателей. Самый маленький округ №29 — в Ленинском районе. В нём 10 988 избирателей.

Выборы депутатов муниципалитета по новой схеме пройдут в сентябре 2022 года в Единый день голосования.