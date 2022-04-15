Париж, 15 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформирование профессиональной средней школы, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В интервью France info Эммануэль Макрон объявил, что в случае переизбрания произойдет «серьезная реформа профессиональной средней школы». Глава государства заявил о желании развивать «отрасли в соответствии с потребностями нации».

«Те секторы, где мы знаем, что нет продаж, они должны быть закрыты», — добавил президент Франции.

Глава государства также сообщил, что стажировка, проводимая учащимися профессионального вуза, ранее не оплачивалась.

Второй тур выборов во Франции состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей.