Пекин, 15 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины, заявил 15 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Китай обязательно будет единым», — сказал он, добавив, что Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лицзянь заявил, что власти Соединенных Штатов должны прекратить все официальные контакты с Тайванем.

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