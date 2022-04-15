Пекин, 15 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является ведущим мезанизмом безопасности в СНГ. Об этом 15 апреля заявил глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Zviazda.by ОДКБ

«Мы считаем, что ОДКБ — это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, и играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности», — сказал Ли Чжаньшу в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая прошла в режиме видеоконференции.

Он добавил, что Китай готов продолжать и развивать сотрудничество с ОДКБ.