Иркутск, , 11:58 — REGNUM В Иркутской области по коррупционной статье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по Иркутской области, начальника одного из отделов и его заместителя. Как сообщает 15 апреля территориальное СУ СК РФ, рани подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере, с вымогательством»).

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, должностные лица УФССП, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем вымогательства, получили от нескольких подчиненных сотрудников денежные средства в качестве взятки в сумме более 100 тысяч рублей.

Следователями СК установлено, что указанные сотрудники УФССП стабильно начисляли премии подчиненным, однако часть полученных денежных средств последние вынуждены были отдавать руководству.

Двум фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании уголовного дела в отношении теперь уже бывшего чиновника городской администрации, обвинённого в получении взятки девятью квартирами.

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