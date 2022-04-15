Белу-Оризонти, Бразилия, 15 апреля 2022, 11:58 — REGNUM Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо стал владельцем бразильского футбольного клуба «Крузейро». Об этом 15 апреля сообщается на сайте клуба.

Роналдо
Роналдо
Fotos GOVBA

Отмечается, что Роналдо выкупил 90% акций «Крузейро». Сделка обошлась ему в сумму около 70 млн долларов.

«Крузейро» является первым клубом Роналдо, за который он играл с 1993 по 1994 год. «Крузейро» стал вторым клубом, который купил Роналдо. В 2018 году он стал владельцем испанского «Вальядолида».

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