Белу-Оризонти, Бразилия, 15 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо стал владельцем бразильского футбольного клуба «Крузейро». Об этом 15 апреля сообщается на сайте клуба.

Fotos GOVBA Роналдо

Отмечается, что Роналдо выкупил 90% акций «Крузейро». Сделка обошлась ему в сумму около 70 млн долларов.

«Крузейро» является первым клубом Роналдо, за который он играл с 1993 по 1994 год. «Крузейро» стал вторым клубом, который купил Роналдо. В 2018 году он стал владельцем испанского «Вальядолида».