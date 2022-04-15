Абакан, , 11:58 — REGNUM Жаркая погода ожидается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Жара Andrew Bowden

По данным гидрометцентра региона, с 15 по 17 апреля в Хакасии ожидается жара. Днём столбики термометров поднимутся до +25 °С.

В ведомстве подчеркнули, активное таяние снега может осложнить паводковую обстановку. Также население просят строго соблюдать противопожарные правила, так как неосторожное обращение с огнём приводит к ландшафтным и лесным пожарам.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Свердловской области предупредили о непогоде.

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