Благовещенск, 15 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Средние потребительские цены в Амурской области возросли за месяц на 6,4%. Сильнее всего выросли в цене бананы (40%), сахар (на 39,7%), стиральные машины (48,7%) и фотоаппараты (45%), сообщается на сайте Амурстата.

Nedelya40.ru Цены на продукты

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На 23,7% подорожали шоколадные конфеты, на 21,9% — рыбные консервы, на 18% — натуральный кофе, на 15,4% — чай, на 14,3% — оливковое масло. На варенье, джем, повидло, томатные консервы, сухие завтраки, сгущёнку и гречневую крупу цены выросли на 12,5%-13,8%.

Из овощей сильнее всего подскочила стоимость томатов (на 32,6%), чеснока (на 23,8%), лука (на 22,8%) и капусты (на 19,5%). Из фруктов кроме бананов сильно подорожали апельсины (18,8%), и груши (15,7%).

Непродовольственные товары также сильно выросли в цене. Ощутимо дороже стали медикаменты (8,8%), электротовары и бытовые приборы (28,3%), моющие и чистящие средства (16,5%). Кухонные навесные шкафы, легковые автомобили, шампуни, пелёнки для новорожденных, табуреты для кухни, стиральные порошки, микроволновые печи и электропылесосы подорожали на 20,3%-27,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области растут цены на товары, которые всегда дорожают весной, заявила ранее министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.