Уфа, , 11:59 — REGNUM Охотника заподозрили в незаконном отстреле марала в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Марал Mehmet Karatay

По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый без лицензии из своего охотничьего ружья отстрелил благородного оленя (марала), который занесен в Красную книгу Башкирии (охота на него запрещена).

По версии следователей, фигурант уголовного дела разделал тушу животного и при помощи знакомого транспортировал добычу.

Стражи порядка пресекли их действия и изъяли орудия преступления. Животному миру причинен ущерб в размере 350 тысяч рублей.

По данным фактам отношении жителя села Аскарово было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты. Материалы дела направили в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники надзорного ведомства также потребовали через суд взыскать с обвиняемого причиненный вред.