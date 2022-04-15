Лима, 15 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Бывший глава администрации президента Перу Бруно Пачеко заявил, что он является жертвой политического преследования, цель которого – начать преследование в отношении Педро Кастильо. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление экс-чиновника.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

«Прокуратура начала процесс политического преследования с целью оказать на меня давление, чтобы заставить прибегнуть к процедуре эффективного сотрудничества (доносу) для обвинения в адрес президента Педро Кастильо», — говорится в заявлении скрывающегося экс-чиновника.

Заочно арестованный Пачеко отрицает, что он намерен скрыться от правосудия, и предложил дать все показания, о которых его попросят судьи и прокуроры, но на свободе, для чего попросил отменить постановление, отправляющее его в предварительное заключение на три года: «В противном случае я попрошу международное сообщество защитить мои права».