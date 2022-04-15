Москва, , 11:56 — REGNUM Математическую модель и вычислительную систему, предназначенную для создания малошумных турбореактивных двигателей самолетов, создали ученые из Санкт-Петербурга. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Самолет (сс) ThePixelman

Отмечается, что сотрудниками лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого были созданы математическая модель, вычислительные алгоритмы и программное обеспечение «для расчета аэродинамических и аэроакустических характеристик двухконтурных турбореактивных двигателей».

«Разработка позволит быстрее проектировать малошумные двигатели для пассажирских самолетов», — говорится в сообщении и указывается, что эти работы осуществляются при поддержке Минобрнауки РФ.

При этом заведующий лабораторией «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НЦМУ «Передовые цифровые технологии» СПбПУ, профессор Михаил Стрелец рассказал, что этот проект реализуется с 2020 года и является одним из немногих примеров успешных отечественных разработок, которые направлены на математическое моделирование аэродинамики и акустики пассажирских самолетов.

«Этот успех достигнут благодаря огромному фундаментальному заделу, накопленному ведущими сотрудниками лаборатории, которые являются общепризнанными экспертами в области моделирования турбулентности и вычислительной аэроакустики», — сказал он.

Кроме того, отмечается, что в ходе разработки методов расчета эффективности шумопоглощающих покрытий учеными были использованы ранее созданные в лаборатории RANS-LES подходы, обеспечивающие высокую точность расчета турбулентных течений с приемлемыми вычислительными затратами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России будут увеличены объёмы производства самолёта Ту-214.