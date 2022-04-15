* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:55 — REGNUM Сотрудник кабульского аэропорта сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 12 сотрудников отдела по борьбе с контрабандой, более 15 сотрудников отдела паспортного контроля и более 20 сотрудников службы безопасности аэропорта. По словам источника, их заменили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

Собеседник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил, что все уволенные были выпускниками Кабульского полицейского колледжа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что у них нет претензий к бывшим государственным служащим, и что они могут продолжать работать.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также неоднократно призывали бывших правительственных чиновников, бежавших из страны, вернуться в Афганистан. При этом сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили большое количество людей в разных ведомствах.