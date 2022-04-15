Салехард, 15 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Салехарде арестована группа лиц, которые подозреваются в реализации на территории города суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Нет алкоголю!

Подозреваемых, 28-летнего гражданина РФ и 25-летнего иностранца, задержали в принадлежащем им магазине. Во время обысков полицейские совместно с коллегами РУ ФСБ России по Тюменской области в подсобных помещениях торговой точки и гаражного бокса, принадлежащих подозреваемым, обнаружили и изъяли более 2300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, не маркированных специальными федеральными марками.

По факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (» Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Подозреваемые заключены под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в новогодние праздники девять человек насмерть отравились поддельной водкой «Родники Сибири» с метанолом.